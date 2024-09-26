Дукат 1662 года AT "Портрет в короне" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1662 года "Портрет в короне" со знаком AT. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2311 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 5000 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.

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