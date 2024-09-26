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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1662 года AT "Портрет в короне" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Дукат 1662 года AT "Портрет в короне" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Дукат 1662 года AT "Портрет в короне" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Triton

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,48 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Дукат
  • Год 1662
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1662 года "Портрет в короне" со знаком AT. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2311 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 5000 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.

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Польша Дукат 1662 AT "Портрет в короне" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Дукат 1662 AT "Портрет в короне" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность AU
Цена
5000 $
Цена в валюте аукциона 5000 USD
Польша Дукат 1662 AT "Портрет в короне" на аукционе UBS - September 10, 2000
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2000
Сохранность XF
Цена
Польша Дукат 1662 AT "Портрет в короне" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1662 AT "Портрет в короне" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1662 "Портрет в короне" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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