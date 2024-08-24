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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1662 года BGA "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)

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Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,48 гр
  • Диаметр 24 - 25,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1662
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Львов
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1662 года "Портрет с обводкой" со знаком BGA. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на львовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 159 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3200 PLN. Торги состоялись 16 ноября 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Numisbalt (1)
  • WCN (1)
Польша Шестак (6 грошей) 1662 BGA "Портрет с обводкой" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 16 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
828 $
Цена в валюте аукциона 3200 PLN

Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1662 "Портрет с обводкой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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