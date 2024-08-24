Шестак (6 грошей) 1662 года BGA "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1662 года "Портрет с обводкой" со знаком BGA. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на львовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 159 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3200 PLN. Торги состоялись 16 ноября 2019.

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