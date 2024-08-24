Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1662 года BGA "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 3,48 гр
- Диаметр 24 - 25,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1662
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Львов
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1662 года "Портрет с обводкой" со знаком BGA. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на львовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 159 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3200 PLN. Торги состоялись 16 ноября 2019.
Сохранность
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- WCN (1)
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