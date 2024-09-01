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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1662 года NG "Портрет без обводки" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1662 года NG "Портрет без обводки" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1662 года NG "Портрет без обводки" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,48 гр
  • Диаметр 23 - 26 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1662
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1662 года "Портрет без обводки" со знаком NG. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 123 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (4)
Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет без обводки" на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность VF
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет без обводки" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет без обводки" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет без обводки" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет без обводки" на аукционе Solidus Numismatik - February 20, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет без обводки" на аукционе Solidus Numismatik - February 20, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет без обводки" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет без обводки" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет без обводки" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет без обводки" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет без обводки" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет без обводки" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет без обводки" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет без обводки" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет без обводки" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет без обводки" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет без обводки" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет без обводки" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет без обводки" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет без обводки" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет без обводки" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет без обводки" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет без обводки" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет без обводки" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет без обводки" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет без обводки" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет без обводки" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет без обводки" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет без обводки" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет без обводки" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет без обводки" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет без обводки" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет без обводки" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет без обводки" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет без обводки" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1662 "Портрет без обводки" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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