Шестак (6 грошей) 1662 года NG "Портрет без обводки" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1662 года "Портрет без обводки" со знаком NG. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 123 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2022.

Сохранность UNC (4) AU (2) XF (13) VF (12) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) DETAILS (1) Сервис NGC (1)

Продавец Все фирмы

COINSNET (1)

GGN (1)

MARCINIAK (3)

Monety i Medale (2)

Numedux (1)

Numisbalt (2)

Poznański Dom Aukcyjny (3)

Rzeszowski DA (4)

Solidus Numismatik (2)

Sonntag (1)

Stary Sklep (3)

Tempus (1)

WCN (3)

WDA - MiM (2)

Wójcicki (4)