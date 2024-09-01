Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1662 года NG "Портрет без обводки" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 3,48 гр
- Диаметр 23 - 26 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1662
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1662 года "Портрет без обводки" со знаком NG. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 123 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2022.
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 20 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 17 февраля 2024
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Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
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Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
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Дата 24 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность UNC
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Где продать?
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