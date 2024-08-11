Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1662 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Hess Divo
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,49 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Дукат
- Год 1662
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1662 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 440 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14500 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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