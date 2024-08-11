Дукат 1662 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1662 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 440 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14500 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2022.

Сохранность UNC (10) AU (3) XF (13) VF (6) F (1) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (2) AU58 (1) DETAILS (4) Сервис NGC (8)

Продавец Все фирмы

Baldwin's of St. James's (1)

Busso Peus (1)

GGN (3)

Heritage (1)

Hess Divo (1)

Künker (7)

MARCINIAK (4)

Niemczyk (7)

Numimarket (1)

Poznański Dom Aukcyjny (1)

Spink (1)

Stary Sklep (2)

Teutoburger (1)

UBS (1)

WAG (1)

WCN (2)

Westfälische (1)