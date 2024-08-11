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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1662 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Дукат 1662 года DL "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Дукат 1662 года DL "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Hess Divo

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,49 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Дукат
  • Год 1662
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1662 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 440 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14500 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Дукат 1662 DL "Гданьск" на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
10397 $
Цена в валюте аукциона 9500 EUR
Польша Дукат 1662 DL "Гданьск" на аукционе Künker - September 27, 2022
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
13952 $
Цена в валюте аукциона 14500 EUR
Польша Дукат 1662 DL "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Дукат 1662 DL "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1662 DL "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Дукат 1662 DL "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1662 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Дукат 1662 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1662 DL "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша Дукат 1662 DL "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1662 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Дукат 1662 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1662 DL "Гданьск" на аукционе Teutoburger - May 28, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Польша Дукат 1662 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Дукат 1662 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Польша Дукат 1662 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Дукат 1662 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Дукат 1662 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Польша Дукат 1662 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Дукат 1662 DL "Гданьск" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша Дукат 1662 DL "Гданьск" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1662 DL "Гданьск" на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1662 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Дукат 1662 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Дукат 1662 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Дукат 1662 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Дукат 1662 DL "Гданьск" на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1662 DL "Гданьск" на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1662 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша Дукат 1662 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Дукат 1662 DL "Гданьск" на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1662 DL "Гданьск" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 30, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 сентября 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1662 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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