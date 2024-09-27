Шестак (6 грошей) 1662 года AT "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1662 года "Портрет с обводкой" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском, львовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 894 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3000 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.

Сохранность UNC (12) AU (11) XF (71) VF (96) F (4) Нет оценки (13) Сохранность (слабы) MS62 (6) MS61 (2) MS60 (2) AU58 (5) AU55 (5) DETAILS (1) Сервис NGC (21)

Продавец Все фирмы

Anticomondo (1)

COINSNET (13)

Dom Aukcyjny Art Magnat (5)

GGN (3)

Janas (2)

Katz (1)

La Galerie Numismatique (1)

MARCINIAK (29)

Monety i Medale (1)

Niemczyk (15)

Numedux (9)

Numimarket (5)

Numis Poland (2)

Numisbalt (10)

Numision (5)

Poznański Dom Aukcyjny (6)

Rzeszowski DA (28)

Solidus Numismatik (3)

Stare Monety (5)

Stary Sklep (8)

Tempus (2)

WCN (24)

WDA - MiM (11)

Wójcicki (17)

Wu-eL (1)