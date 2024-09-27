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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1662 года AT "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1662 года AT "Портрет с обводкой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1662 года AT "Портрет с обводкой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,48 гр
  • Диаметр 24 - 26 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1662
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков, Львов
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (207) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1662 года "Портрет с обводкой" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском, львовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 894 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3000 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Solidus Numismatik - April 23, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 23 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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