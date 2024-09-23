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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1662 года NH "Эльблонг" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1662 года NH "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1662 года NH "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,72 гр
  • Диаметр 30 - 31 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1662
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1662 года "Эльблонг" со знаком NH. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 115 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 31000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

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Польша Орт (18 грошей) 1662 NH "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1662 NH "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
9646 $
Цена в валюте аукциона 39000 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1662 NH "Эльблонг" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1662 NH "Эльблонг" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
3353 $
Цена в валюте аукциона 13500 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1662 NH "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1662 NH "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1662 NH "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1662 NH "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1662 NH "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1662 NH "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1662 NH "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1662 NH "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1662 NH "Эльблонг" на аукционе Künker - June 28, 2017
Продавец Künker
Дата 28 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1662 NH "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Орт (18 грошей) 1662 NH "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 июня 2006
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 декабря 2003
Сохранность VF
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Польша Орт (18 грошей) 1662 NH "Эльблонг" на аукционе GGN - April 20, 2002
Польша Орт (18 грошей) 1662 NH "Эльблонг" на аукционе GGN - April 20, 2002
Продавец GGN
Дата 20 апреля 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 3 июня 2000
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1662 NH "Эльблонг" на аукционе GGN - October 23, 1999
Польша Орт (18 грошей) 1662 NH "Эльблонг" на аукционе GGN - October 23, 1999
Продавец GGN
Дата 23 октября 1999
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 1996
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1662 NH "Эльблонг" на аукционе GGN - July 28, 1990
Польша Орт (18 грошей) 1662 NH "Эльблонг" на аукционе GGN - July 28, 1990
Продавец GGN
Дата 28 июля 1990
Сохранность VF
Цена
Польша Орт (18 грошей) 1662 NH "Эльблонг" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Орт (18 грошей) 1662 NH "Эльблонг" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена

Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1662 "Эльблонг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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