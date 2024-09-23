Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1662 года NH "Эльблонг" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 6,72 гр
- Диаметр 30 - 31 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1662
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Эльблонг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1662 года "Эльблонг" со знаком NH. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 115 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 31000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
9646 $
Цена в валюте аукциона 39000 PLN
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
3353 $
Цена в валюте аукциона 13500 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец GGN
Дата 23 октября 1999
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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