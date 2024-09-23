Орт (18 грошей) 1662 года NH "Эльблонг" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1662 года "Эльблонг" со знаком NH. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 115 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 31000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

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