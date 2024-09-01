Орт (18 грошей) 1662 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1662 года "Торунь" со знаком HDL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 285 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 14000 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2024.

Сохранность UNC (26) AU (12) XF (57) VF (54) Нет оценки (24) Сохранность (слабы) MS65 (3) MS64 (1) MS63 (5) MS62 (6) MS61 (5) AU58 (8) AU55 (2) XF45 (1) DETAILS (3) Сервис NGC (30) PCGS (4)

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