Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 дуката 1662 года AT "Тип 1654-1667" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 6,98 гр
- Диаметр 28,5 - 29,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал 2 дуката
- Год 1662
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1662 года со знаком AT. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 429 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 200000 PLN. Торги состоялись 19 марта 2021.
Сохранность
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Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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