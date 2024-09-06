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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 дуката 1662 года AT "Тип 1654-1667" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - 2 дуката 1662 года AT "Тип 1654-1667" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - 2 дуката 1662 года AT "Тип 1654-1667" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 6,98 гр
  • Диаметр 28,5 - 29,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1662
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1662 года со знаком AT. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 429 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 200000 PLN. Торги состоялись 19 марта 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Niemczyk (2)
  • Spink (1)
  • WCN (2)
Польша 2 дуката 1662 AT на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Польша 2 дуката 1662 AT на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность XF
Цена
51508 $
Цена в валюте аукциона 200000 PLN
Польша 2 дуката 1662 AT на аукционе Spink - June 26, 2016
Продавец Spink
Дата 26 июня 2016
Сохранность XF
Цена
27403 $
Цена в валюте аукциона 20000 GBP
Польша 2 дуката 1662 AT на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша 2 дуката 1662 AT на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 29 ноября 2008
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 24 мая 1997
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 дуката 1662 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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