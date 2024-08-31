Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1662 года GBA "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 3,48 гр
- Диаметр 24 - 25,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1662
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Львов
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (123) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1662 года "Портрет с обводкой" со знаком GBA. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на львовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 154 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 5000 PLN. Торги состоялись 17 апреля 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
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Дата 23 апреля 2024
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
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Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
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Дата 1 марта 2024
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
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Дата 17 февраля 2024
Сохранность MS61 NGC
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Дата 17 февраля 2024
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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