Шестак (6 грошей) 1662 года GBA "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1662 года "Портрет с обводкой" со знаком GBA. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на львовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 154 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 5000 PLN. Торги состоялись 17 апреля 2020.

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