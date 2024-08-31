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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1662 года GBA "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1662 года GBA "Портрет с обводкой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1662 года GBA "Портрет с обводкой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,48 гр
  • Диаметр 24 - 25,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1662
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Львов
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (123) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1662 года "Портрет с обводкой" со знаком GBA. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на львовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 154 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 5000 PLN. Торги состоялись 17 апреля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Польша Шестак (6 грошей) 1662 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1662 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1662 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 62 EUR
Польша Шестак (6 грошей) 1662 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Solidus Numismatik - April 23, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 23 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1662 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Solidus Numismatik - February 20, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1662 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1662 GBA "Портрет с обводкой" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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