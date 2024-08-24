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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1662 года AC-PT "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1662 года AC-PT "Портрет с обводкой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1662 года AC-PT "Портрет с обводкой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny & Podlaski Gabinet Numizmatyczny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,48 гр
  • Диаметр 24 - 26 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1662
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков, Львов
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1662 года "Портрет с обводкой" со знаком AC-PT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском, львовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1253 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 1700 PLN. Торги состоялись 15 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (7)
  • Wójcicki (2)
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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