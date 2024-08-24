Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1662 года AC-PT "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 3,48 гр
- Диаметр 24 - 26 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1662
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Краков, Львов
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1662 года "Портрет с обводкой" со знаком AC-PT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском, львовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1253 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 1700 PLN. Торги состоялись 15 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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