Шестак (6 грошей) 1662 года AC-PT "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1662 года "Портрет с обводкой" со знаком AC-PT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском, львовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1253 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 1700 PLN. Торги состоялись 15 февраля 2024.

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