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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полторак 1662 года "Надпись "60"" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Полторак 1662 года "Надпись "60"" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Полторак 1662 года "Надпись "60"" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,08 гр
  • Диаметр 18 - 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Полторак
  • Год 1662
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (117) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1662 года "Надпись "60"". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7394 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена

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