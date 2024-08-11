Шестак (6 грошей) 1662 года AT "Портрет без обводки" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1662 года "Портрет без обводки" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2239 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 3000 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2023.

Сохранность UNC (2) AU (6) XF (9) VF (18) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS61 (1) AU58 (2) AU55 (1) DETAILS (1) Сервис NGC (6)

Продавец Все фирмы

Dom Aukcyjny Art Magnat (1)

GGN (1)

Istra Numizmatika d.o.o. (1)

Janas (1)

MARCINIAK (7)

Niemczyk (3)

Numedux (1)

Numisbalt (1)

Russiancoin (1)

Rzeszowski DA (1)

Solidus Numismatik (2)

WCN (5)

WDA - MiM (1)

Wójcicki (11)