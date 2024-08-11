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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1662 года AT "Портрет без обводки" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1662 года AT "Портрет без обводки" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1662 года AT "Портрет без обводки" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,48 гр
  • Диаметр 24 - 26 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1662
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1662 года "Портрет без обводки" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2239 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 3000 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет без обводки" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет без обводки" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность VF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет без обводки" на аукционе Solidus Numismatik - April 23, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 23 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет без обводки" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет без обводки" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет без обводки" на аукционе Solidus Numismatik - February 20, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет без обводки" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет без обводки" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет без обводки" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет без обводки" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет без обводки" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет без обводки" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет без обводки" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет без обводки" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет без обводки" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет без обводки" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет без обводки" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет без обводки" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет без обводки" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет без обводки" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет без обводки" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет без обводки" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет без обводки" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет без обводки" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет без обводки" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет без обводки" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет без обводки" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет без обводки" на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1662 AT "Портрет без обводки" на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1662 "Портрет без обводки" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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