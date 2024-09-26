Полторак 1662 года "Надпись "60"". Дата с краю (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1662 года "Надпись "60"". Дата с краю. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 234 проданному на аукционе WDA - MiM за 1600 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2018.

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