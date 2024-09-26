Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полторак 1662 года "Надпись "60"". Дата с краю (Польша, Ян II Казимир)

Разновидность: Дата с краю

Аверс монеты - Полторак 1662 года "Надпись "60"" Дата с краю - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Полторак 1662 года "Надпись "60"" Дата с краю - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,08 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Полторак
  • Год 1662
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1662 года "Надпись "60"". Дата с краю. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 234 проданному на аукционе WDA - MiM за 1600 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • COINSNET (2)
  • GGN (2)
  • MARCINIAK (4)
  • Niemczyk (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (3)
  • Rzeszowski DA (3)
  • Tempus (1)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (1)
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе Tempus - August 31, 2020
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе Tempus - August 31, 2020
Продавец Tempus
Дата 31 августа 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе GGN - October 21, 2000
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе GGN - October 21, 2000
Продавец GGN
Дата 21 октября 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Полторак 1662 "Надпись "60"" на аукционе GGN - September 21, 1996
Продавец GGN
Дата 21 сентября 1996
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Полторак 1662 "Надпись "60"" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Яна II Казимира Монеты Польши 1662 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Полторак Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск