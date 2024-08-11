Орт (18 грошей) 1662 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1662 года "Гданьск" со знаком DL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 221 проданному на аукционе WDA - MiM за 11000 PLN. Торги состоялись 1 июня 2019.

Сохранность UNC (20) AU (15) XF (54) VF (58) Нет оценки (8) Сохранность (слабы) MS64 (2) MS63 (3) MS62 (7) MS61 (5) AU58 (6) AU55 (2) AU53 (3) XF45 (1) XF40 (1) DETAILS (2) Сервис PCGS (10) NGC (22)

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