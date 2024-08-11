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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1662 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1662 года DL "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1662 года DL "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,72 гр
  • Диаметр 28 - 31 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1662
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (155)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1662 года "Гданьск" со знаком DL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 221 проданному на аукционе WDA - MiM за 11000 PLN. Торги состоялись 1 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1662 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1662 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1361 $
Цена в валюте аукциона 5500 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1662 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1662 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
349 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1662 DL "Гданьск" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1662 DL "Гданьск" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1662 DL "Гданьск" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1662 DL "Гданьск" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1662 DL "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1662 DL "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1662 DL "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1662 DL "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1662 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1662 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1662 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1662 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
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Польша Орт (18 грошей) 1662 DL "Гданьск" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1662 DL "Гданьск" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1662 DL "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1662 DL "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1662 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1662 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1662 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1662 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1662 DL "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1662 DL "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1662 DL "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1662 DL "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Орт (18 грошей) 1662 DL "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1662 DL "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1662 DL "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1662 DL "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1662 DL "Гданьск" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1662 DL "Гданьск" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1662 DL "Гданьск" на аукционе DESA - April 15, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1662 DL "Гданьск" на аукционе DESA - April 15, 2023
Продавец DESA
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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