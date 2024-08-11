Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1662 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 6,72 гр
- Диаметр 28 - 31 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1662
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (155)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1662 года "Гданьск" со знаком DL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 221 проданному на аукционе WDA - MiM за 11000 PLN. Торги состоялись 1 июня 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 PCGS
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
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Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
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Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
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