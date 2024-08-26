Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1662 года NG "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Numisbalt
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 3,48 гр
- Диаметр 24 - 25,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1662
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1662 года "Портрет с обводкой" со знаком NG. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1252 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1100 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WCN (1)
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Tempus
Дата 19 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Где продать?
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