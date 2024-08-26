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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1662 года NG "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1662 года NG "Портрет с обводкой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1662 года NG "Портрет с обводкой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,48 гр
  • Диаметр 24 - 25,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1662
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1662 года "Портрет с обводкой" со знаком NG. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1252 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1100 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Продавец WCN
Дата 23 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 135 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет с обводкой" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет с обводкой" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет с обводкой" на аукционе Tempus - April 19, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет с обводкой" на аукционе Tempus - April 19, 2021
Продавец Tempus
Дата 19 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет с обводкой" на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет с обводкой" на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет с обводкой" на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет с обводкой" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет с обводкой" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 NG "Портрет с обводкой" на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Для продажи Шестак (6 грошей) 1662 "Портрет с обводкой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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