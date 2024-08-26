Трояк (3 гроша) 1662 года AT "Тип 1661-1665" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1662 года со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 209 проданному на аукционе WDA - MiM за 12750 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

Сохранность UNC (11) AU (6) XF (18) VF (21) F (2) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS64 (3) MS62 (2) MS61 (1) AU58 (2) AU50 (1) Сервис NGC (8) PCGS (2)

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