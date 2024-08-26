Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1662 года AT "Тип 1661-1665" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,68 гр
- Диаметр 20 - 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1662
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1662 года со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 209 проданному на аукционе WDA - MiM за 12750 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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