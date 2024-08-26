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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1662 года AT "Тип 1661-1665" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1662 года AT "Тип 1661-1665" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1662 года AT "Тип 1661-1665" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,68 гр
  • Диаметр 20 - 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1662
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1662 года со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 209 проданному на аукционе WDA - MiM за 12750 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
298 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 июня 2023
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе DESA - April 15, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе DESA - April 15, 2023
Продавец DESA
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
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Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1662 AT на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность F
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1662 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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