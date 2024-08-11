Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1662 года TT "Портрет без обводки" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 3,48 гр
- Диаметр 25 - 27 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1662
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (101) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1662 года "Портрет без обводки" со знаком TT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 351 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3600 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Где продать?
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