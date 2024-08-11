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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1662 года TT "Портрет без обводки" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1662 года TT "Портрет без обводки" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1662 года TT "Портрет без обводки" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,48 гр
  • Диаметр 25 - 27 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1662
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (101) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1662 года "Портрет без обводки" со знаком TT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 351 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3600 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет без обводки" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет без обводки" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет без обводки" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет без обводки" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет без обводки" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет без обводки" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет без обводки" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет без обводки" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет без обводки" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет без обводки" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет без обводки" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет без обводки" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет без обводки" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет без обводки" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет без обводки" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет без обводки" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет без обводки" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет без обводки" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет без обводки" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет без обводки" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет без обводки" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет без обводки" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет без обводки" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет без обводки" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет без обводки" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет без обводки" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет без обводки" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет без обводки" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет без обводки" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет без обводки" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет без обводки" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет без обводки" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет без обводки" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет без обводки" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет без обводки" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет без обводки" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет без обводки" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет без обводки" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет без обводки" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет без обводки" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет без обводки" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность XF
Цена
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