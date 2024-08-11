Шестак (6 грошей) 1662 года TT "Портрет без обводки" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1662 года "Портрет без обводки" со знаком TT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 351 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3600 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.

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