Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1662 года TT "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 3,48 гр
- Диаметр 25 - 27 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1662
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1662 года "Портрет с обводкой" со знаком TT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 684 проданному на аукционе Numisbalt за 420 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (1)
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 декабря 2022
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи Шестак (6 грошей) 1662 "Портрет с обводкой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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