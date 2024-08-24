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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1662 года TT "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1662 года TT "Портрет с обводкой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1662 года TT "Портрет с обводкой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,48 гр
  • Диаметр 25 - 27 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1662
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1662 года "Портрет с обводкой" со знаком TT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 684 проданному на аукционе Numisbalt за 420 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (5)
  • Niemczyk (2)
  • Numisbalt (3)
  • Pesek Auctions (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rzeszowski DA (3)
  • WCN (5)
  • WDA - MiM (3)
  • Wójcicki (1)
Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
279 $
Цена в валюте аукциона 1100 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 декабря 2022
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS63 NGC
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Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1662 TT "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1662 "Портрет с обводкой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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