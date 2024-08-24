Шестак (6 грошей) 1662 года TT "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1662 года "Портрет с обводкой" со знаком TT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 684 проданному на аукционе Numisbalt за 420 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.

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