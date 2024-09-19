Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1665 года "Литва" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,75 гр
- Диаметр 19 - 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1665
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1665 года "Литва". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 436 проданному на аукционе WDA - MiM за 6600 PLN. Торги состоялись 24 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
366 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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