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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1665 года "Литва" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1665 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1665 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,75 гр
  • Диаметр 19 - 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1665
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1665 года "Литва". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 436 проданному на аукционе WDA - MiM за 6600 PLN. Торги состоялись 24 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1665 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
366 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Польша Трояк (3 гроша) 1665 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1665 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
1040 $
Цена в валюте аукциона 4200 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1665 "Литва" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1665 "Литва" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1665 "Литва" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1665 "Литва" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1665 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1665 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1665 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1665 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1665 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1665 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1665 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1665 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1665 "Литва" на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1665 "Литва" на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1665 "Литва" на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1665 "Литва" на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1665 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1665 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1665 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Польша Трояк (3 гроша) 1665 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1665 "Литва" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша Трояк (3 гроша) 1665 "Литва" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1665 "Литва" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1665 "Литва" на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1665 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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