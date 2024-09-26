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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1664 года "Литва" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1664 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1664 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,75 гр
  • Диаметр 19 - 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1664
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1664 года "Литва". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 223 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8250 PLN. Торги состоялись 11 мая 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (3)
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  • Numimarket (2)
  • PDA & PGN (2)
  • Rzeszowski DA (1)
  • WCN (7)
  • WDA - MiM (3)
Польша Трояк (3 гроша) 1664 "Литва" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1664 "Литва" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
1159 $
Цена в валюте аукциона 4600 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1664 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1664 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
1803 $
Цена в валюте аукциона 9000 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1664 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1664 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1664 "Литва" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1664 "Литва" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1664 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1664 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1664 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1664 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1664 "Литва" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1664 "Литва" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1664 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1664 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1664 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1664 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1664 "Литва" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Трояк (3 гроша) 1664 "Литва" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1664 "Литва" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1664 "Литва" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1664 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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