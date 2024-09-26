Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1664 года "Литва" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,75 гр
- Диаметр 19 - 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1664
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1664 года "Литва". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 223 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8250 PLN. Торги состоялись 11 мая 2019.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
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Дата 10 ноября 2021
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Дата 8 мая 2021
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Дата 12 февраля 2021
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Дата 24 октября 2020
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Дата 30 мая 2020
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
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Дата 12 сентября 2015
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Дата 19 января 2013
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Дата 19 января 2013
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