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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1664 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1648-1668) GP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 дуката 1664 AT
Средняя цена 21000 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
2 дуката 1664 HDL Торунь
Средняя цена 19000 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
Полдуката без года (1648-1668) MW
Средняя цена
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Полдуката 1664 TLB Литва
Средняя цена 20000 $
Продажи
0 7

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Злотовка (30 грошей) 1664 AT
Средняя цена 65 $
Продажи
0 259
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1664 AT Прямой герб
Средняя цена 110 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1664 DL Гданьск
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1664 HDL Торунь
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 69
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1664 TLB Литва Без рамки
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1664 TLB Литва Круглая рамка
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1664 TLB Литва
Средняя цена 180 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) TLB Портрет с обводкой
Средняя цена 250 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) AT Портрет с обводкой
Средняя цена 210 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1664 AT Портрет с обводкой
Средняя цена 35 $
Продажи
0 166
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1664 AC-PT Портрет с обводкой
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1664 Литва
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 19

Медные монеты

Аверс
Реверс
Шеляг 1664 TLB Боратинка коронная
Средняя цена 20 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
Шеляг 1664 TLB Боратинка литовская HKPL
Средняя цена 60 $
Продажи
0 15

Пробные монеты

Аверс
Реверс
Злотовка (30 грошей) 1664 Пробная
Средняя цена 38000 $
Продажи
0 1

Донативные монеты

Аверс
Реверс
10 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск Золото
Средняя цена 48000 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
8 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
6 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 79000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
4 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 22000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
4 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена 60000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 33000 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена 36000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена 58000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) H Донатив Гданьск
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 27000 $
Продажи
0 3
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