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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1664 года AT "Прямой герб" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1664 года AT "Прямой герб" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1664 года AT "Прямой герб" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,3 гр
  • Диаметр 29 - 32 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1664
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков, Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1664 года "Прямой герб" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском, быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 159 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4200 PLN. Торги состоялись 15 мая 2021.

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  • Russiancoin (2)
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  • WCN (14)
  • Wójcicki (2)
Польша Орт (18 грошей) 1664 AT "Прямой герб" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1664 AT "Прямой герб" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
167 $
Цена в валюте аукциона 680 PLN
Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1664 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 AT "Прямой герб" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1664 AT "Прямой герб" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 AT "Прямой герб" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1664 AT "Прямой герб" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 AT "Прямой герб" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1664 AT "Прямой герб" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1664 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1664 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 AT "Прямой герб" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1664 AT "Прямой герб" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 AT "Прямой герб" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1664 AT "Прямой герб" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 AT "Прямой герб" на аукционе Numedux - January 28, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1664 AT "Прямой герб" на аукционе Numedux - January 28, 2022
Продавец Numedux
Дата 28 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 AT "Прямой герб" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1664 AT "Прямой герб" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 AT "Прямой герб" на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
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Польша Орт (18 грошей) 1664 AT "Прямой герб" на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 AT "Прямой герб" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1664 AT "Прямой герб" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 AT "Прямой герб" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1664 AT "Прямой герб" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1664 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 AT "Прямой герб" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1664 AT "Прямой герб" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 AT "Прямой герб" на аукционе Numedux - March 13, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1664 AT "Прямой герб" на аукционе Numedux - March 13, 2021
Продавец Numedux
Дата 13 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1664 "Прямой герб" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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