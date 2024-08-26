Злотовка (30 грошей) 1664 года AT (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (30 грошей) 1664 года со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском, быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 544 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 2350 PLN. Торги состоялись 5 декабря 2020.

Сохранность UNC (5) AU (10) XF (85) VF (134) F (5) Нет оценки (19) Сохранность (слабы) MS63 (2) MS62 (1) AU58 (2) AU55 (1) AU53 (1) XF45 (2) DETAILS (1) GENUINE (0) Сервис PCG (1) GCN (2) NGC (4) PCGS (4)

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