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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Злотовка (30 грошей) 1664 года AT (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Злотовка (30 грошей) 1664 года AT - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Злотовка (30 грошей) 1664 года AT - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,72 гр
  • Диаметр 30 - 32 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Злотовка (30 грошей)
  • Год 1664
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков, Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (259)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (30 грошей) 1664 года со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском, быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 544 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 2350 PLN. Торги состоялись 5 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 135 PLN
Польша Злотовка (30 грошей) 1664 AT на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1664 AT на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Польша Злотовка (30 грошей) 1664 AT на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Злотовка (30 грошей) 1664 AT на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1664 AT на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1664 AT на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1664 AT на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1664 AT на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1664 AT на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1664 AT на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1664 AT на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1664 AT на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1664 AT на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1664 AT на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1664 AT на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1664 AT на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1664 AT на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1664 AT на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1664 AT на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1664 AT на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1664 AT на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Злотовка (30 грошей) 1664 AT на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1664 AT на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Злотовка (30 грошей) 1664 AT на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1664 AT на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS63 PCG
Цена
******
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Польша Злотовка (30 грошей) 1664 AT на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1664 AT на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (30 грошей) 1664 AT на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1664 AT на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Злотовка (30 грошей) 1664 AT на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1664 AT на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Злотовка (30 грошей) 1664 AT на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1664 AT на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Злотовка (30 грошей) 1664 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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