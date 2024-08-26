Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Злотовка (30 грошей) 1664 года AT (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 6,72 гр
- Диаметр 30 - 32 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Злотовка (30 грошей)
- Год 1664
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Краков, Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (259)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (30 грошей) 1664 года со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском, быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 544 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 2350 PLN. Торги состоялись 5 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS63 PCG
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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