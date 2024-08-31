Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1664 года TLB "Литва". Круглая рамка (Польша, Ян II Казимир)
Разновидность: Круглая рамка
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 5,4 гр
- Диаметр 28 - 29 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1664
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1664 года "Литва" со знаком TLB. Круглая рамка. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 754 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 14000 PLN. Торги состоялись 21 июня 2024.
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
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Дата 10 апреля 2022
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность XF
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Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность VF
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Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
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Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
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Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность F
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