Орт (18 грошей) 1664 года TLB "Литва". Круглая рамка (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1664 года "Литва" со знаком TLB. Круглая рамка. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 754 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 14000 PLN. Торги состоялись 21 июня 2024.

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