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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1664 года TLB "Литва". Круглая рамка (Польша, Ян II Казимир)

Разновидность: Круглая рамка

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1664 года TLB "Литва" Круглая рамка - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1664 года TLB "Литва" Круглая рамка - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,4 гр
  • Диаметр 28 - 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1664
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1664 года "Литва" со знаком TLB. Круглая рамка. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 754 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 14000 PLN. Торги состоялись 21 июня 2024.

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Польша Орт (18 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
3465 $
Цена в валюте аукциона 14000 PLN
Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность F
Цена
563 $
Цена в валюте аукциона 2400 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе Höhn - July 23, 2022
Продавец Höhn
Дата 23 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе Numedux - November 15, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе Numedux - November 15, 2021
Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе Janas - September 28, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе Janas - September 28, 2019
Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1664 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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