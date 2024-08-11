Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1664 года TLB "Боратинка коронная" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,34 гр
- Диаметр 15 - 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шеляг
- Год 1664
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Уяздов
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1664 года "Боратинка коронная" со знаком TLB. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на уяздовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 418 проданному на аукционе WDA - MiM за 700 PLN. Торги состоялись 19 октября 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Karbownik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Karbownik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 5 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 5 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tempus
Дата 31 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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