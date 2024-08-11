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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1664 года TLB "Боратинка коронная" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шеляг 1664 года TLB "Боратинка коронная" - цена монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шеляг 1664 года TLB "Боратинка коронная" - цена монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,34 гр
  • Диаметр 15 - 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шеляг
  • Год 1664
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Уяздов
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1664 года "Боратинка коронная" со знаком TLB. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на уяздовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 418 проданному на аукционе WDA - MiM за 700 PLN. Торги состоялись 19 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 20 PLN
Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Продавец Karbownik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Продавец Karbownik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка коронная" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка коронная" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка коронная" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка коронная" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка коронная" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка коронная" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка коронная" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка коронная" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка коронная" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка коронная" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка коронная" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка коронная" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка коронная" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка коронная" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка коронная" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка коронная" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Stare Monety - March 5, 2021
Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Stare Monety - March 5, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 5 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Stare Monety - March 5, 2021
Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Stare Monety - March 5, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 5 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Tempus - August 31, 2020
Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Tempus - August 31, 2020
Продавец Tempus
Дата 31 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Rzeszowski DA - August 5, 2020
Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Rzeszowski DA - August 5, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 5 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1664 "Боратинка коронная" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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