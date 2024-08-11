Шеляг 1664 года TLB "Боратинка коронная" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1664 года "Боратинка коронная" со знаком TLB. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на уяздовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 418 проданному на аукционе WDA - MiM за 700 PLN. Торги состоялись 19 октября 2019.

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