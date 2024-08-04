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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Медные монеты Шеляг Яна II Казимира - Польша

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Шеляг 1650

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1650 R4 0 101650 MW R7 0 1
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Шеляг 1650

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1650 CG R3 0 331650 CG Дата на обеих сторонах R5 0 16
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Шеляг 1650

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1650 Малый размер R8 0 11650 R3 0 45
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Шеляг 1659-1665

Боратинка коронная
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1659 TLB R 0 151660 TLB - 0 891661 TLB - 0 611663 TLB - 0 531664 TLB - 0 281665 TLB - 0 12
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Шеляг 1660-1666

Боратинка литовская
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1660 TLB - 0 101661 TLB -, R 0 681663 GFH R1 0 251664 TLB HKPL - 0 151665 TLB HKPL - 0 421665 GFH Голова оленя R1, R5 0 121666 TLB HKPL - 0 551666 GFH HKPL R1 0 191666 GFH Голова оленя R 0 36
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