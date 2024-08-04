Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Медные монеты Шеляг Яна II Казимира - Польша
Шеляг 1650
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1650 R4 0 101650 MW R7 0 1
Шеляг 1650
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1650 CG R3 0 331650 CG Дата на обеих сторонах R5 0 16
Шеляг 1650
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1650 Малый размер R8 0 11650 R3 0 45
Шеляг 1659-1665Боратинка коронная
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1659 TLB R 0 151660 TLB - 0 891661 TLB - 0 611663 TLB - 0 531664 TLB - 0 281665 TLB - 0 12
Шеляг 1660-1666Боратинка литовская
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