Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1665 года TLB "Боратинка коронная" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,34 гр
- Диаметр 15 - 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шеляг
- Год 1665
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Уяздов
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1665 года "Боратинка коронная" со знаком TLB. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на уяздовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 177 проданному на аукционе WDA - MiM за 380 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- COINSNET (4)
- Janas (1)
- MARCINIAK (2)
- Niemczyk (1)
- Stare Monety (1)
- WCN (2)
- WDA - MiM (1)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Шеляг 1665 "Боратинка коронная" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск