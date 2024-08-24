Шеляг 1665 года TLB "Боратинка коронная" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1665 года "Боратинка коронная" со знаком TLB. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на уяздовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 177 проданному на аукционе WDA - MiM за 380 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2018.

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