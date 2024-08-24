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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1665 года TLB "Боратинка коронная" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шеляг 1665 года TLB "Боратинка коронная" - цена монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шеляг 1665 года TLB "Боратинка коронная" - цена монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,34 гр
  • Диаметр 15 - 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шеляг
  • Год 1665
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Уяздов
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1665 года "Боратинка коронная" со знаком TLB. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на уяздовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 177 проданному на аукционе WDA - MiM за 380 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (1)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 25 PLN
Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка коронная" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка коронная" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка коронная" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка коронная" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка коронная" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка коронная" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка коронная" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка коронная" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Janas - March 21, 2020
Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Janas - March 21, 2020
Продавец Janas
Дата 21 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка коронная" на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка коронная" на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность AU55 BN PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1665 "Боратинка коронная" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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