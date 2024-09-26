Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1660 года TLB "Боратинка литовская" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Stare Monety
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,35 гр
- Диаметр 15 - 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шеляг
- Год 1660
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Уяздов
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1660 года "Боратинка литовская" со знаком TLB. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на уяздовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4260 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1000 PLN. Торги состоялись 2 февраля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- MARCINIAK (6)
- Rzeszowski DA (1)
- Stare Monety (1)
- WCN (2)
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Шеляг 1660 "Боратинка литовская" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск