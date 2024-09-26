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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1660 года TLB "Боратинка литовская" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шеляг 1660 года TLB "Боратинка литовская" - цена монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шеляг 1660 года TLB "Боратинка литовская" - цена монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Stare Monety

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,35 гр
  • Диаметр 15 - 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шеляг
  • Год 1660
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Уяздов
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1660 года "Боратинка литовская" со знаком TLB. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на уяздовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4260 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1000 PLN. Торги состоялись 2 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (6)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 48 PLN
Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Stare Monety - December 6, 2019
Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Stare Monety - December 6, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 6 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1660 "Боратинка литовская" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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