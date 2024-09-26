Шеляг 1660 года TLB "Боратинка литовская" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1660 года "Боратинка литовская" со знаком TLB. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на уяздовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4260 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1000 PLN. Торги состоялись 2 февраля 2023.

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