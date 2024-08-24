Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1665 года TLB "Боратинка литовская". HKPL (Польша, Ян II Казимир)
Разновидность: HKPL
Фотография: Numis Poland
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,35 гр
- Диаметр 15 - 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шеляг
- Год 1665
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Вильно, Брест
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1665 года "Боратинка литовская" со знаком TLB. HKPL. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском, брестском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 367 проданному на аукционе WDA - MiM за 290 PLN. Торги состоялись 23 апреля 2024.
Сохранность
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- Wu-eL (1)
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Karbownik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numision
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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