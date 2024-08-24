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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1665 года TLB "Боратинка литовская". HKPL (Польша, Ян II Казимир)

Разновидность: HKPL

Аверс монеты - Шеляг 1665 года TLB "Боратинка литовская" HKPL - цена монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шеляг 1665 года TLB "Боратинка литовская" HKPL - цена монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Numis Poland

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,35 гр
  • Диаметр 15 - 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шеляг
  • Год 1665
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Вильно, Брест
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1665 года "Боратинка литовская" со знаком TLB. HKPL. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском, брестском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 367 проданному на аукционе WDA - MiM за 290 PLN. Торги состоялись 23 апреля 2024.

Сохранность
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  • Numimarket (1)
  • Numis Poland (2)
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  • Rzeszowski DA (10)
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  • WCN (3)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (4)
  • Wu-eL (1)
Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка литовская" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка литовская" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 290 PLN
Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка литовская" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка литовская" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Numision - April 5, 2024
Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Numision - April 5, 2024
Продавец Numision
Дата 5 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Продавец Karbownik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Numision - July 2, 2023
Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Numision - July 2, 2023
Продавец Numision
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1665 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1665 "Боратинка литовская" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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