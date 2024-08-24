Шеляг 1665 года TLB "Боратинка литовская". HKPL (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1665 года "Боратинка литовская" со знаком TLB. HKPL. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском, брестском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 367 проданному на аукционе WDA - MiM за 290 PLN. Торги состоялись 23 апреля 2024.

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