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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1650 года (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шеляг 1650 года - цена монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шеляг 1650 года - цена монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,62 гр
  • Диаметр 21,5 - 22,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шеляг
  • Год 1650
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1650 года. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 356 проданному на аукционе WDA - MiM за 6600 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (2)
Польша Шеляг 1650 на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Шеляг 1650 на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша Шеляг 1650 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Шеляг 1650 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность F
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Польша Шеляг 1650 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шеляг 1650 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность F
Цена
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Польша Шеляг 1650 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1650 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1650 на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша Шеляг 1650 на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1650 на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Шеляг 1650 на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Шеляг 1650 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1650 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1650 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1650 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1650 на аукционе DESA - April 15, 2023
Польша Шеляг 1650 на аукционе DESA - April 15, 2023
Продавец DESA
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1650 на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Шеляг 1650 на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1650 на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Шеляг 1650 на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Шеляг 1650 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Шеляг 1650 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1650 на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша Шеляг 1650 на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность F
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Польша Шеляг 1650 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шеляг 1650 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1650 на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша Шеляг 1650 на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1650 на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Шеляг 1650 на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1650 на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Шеляг 1650 на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1650 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Шеляг 1650 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1650 на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша Шеляг 1650 на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1650 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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