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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1650 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1648-1668) GP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 дуката 1650
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 дуката 1650
Средняя цена 61000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Дукат 1650 Портрет в венке
Средняя цена 47000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Дукат 1650 GR Гданьск
Средняя цена 13000 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Дукат 1650 HDL Торунь
Средняя цена 9800 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Полдуката без года (1648-1668) MW
Средняя цена
Продажи
0 5

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1650 GR Гданьск
Средняя цена 25000 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
Талер 1650 GP
Средняя цена 17000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Талер 1650 CG
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Талер 1650 GP
Средняя цена 38000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Талер 1650 GR Гданьск
Средняя цена 3700 $
Продажи
1 65
Аверс
Реверс
Талер 1650 HDL Торунь
Средняя цена 9100 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Полталера 1650 GR Гданьск
Средняя цена 6100 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1650
Средняя цена 340 $
Продажи
0 169
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1650
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1650 WVE Эльблонг
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1650 WVE Эльблонг Клипа
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1650 GR Гданьск
Средняя цена 5700 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1650 HDL Торунь
Средняя цена 3700 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1650
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) TLB Портрет с обводкой
Средняя цена 250 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) AT Портрет с обводкой
Средняя цена 210 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Двугрош (2 гроша) 1650
Средняя цена 95 $
Продажи
0 71
Аверс
Реверс
Двугрош (2 гроша) 1650
Средняя цена 530 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Двугрош (2 гроша) 1650 CG
Средняя цена 200 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
Двугрош (2 гроша) 1650 CG
Средняя цена 90 $
Продажи
0 67
Аверс
Реверс
1 грош 1650 Орел с гербом
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 грош 1650 Орел без герба
Средняя цена 110 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
Шеляг 1650
Средняя цена 920 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Шеляг 1650 MW
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Шеляг 1650 CG
Средняя цена 270 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
Шеляг 1650 CG Дата на обеих сторонах
Средняя цена 280 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
Шеляг 1650 Малый размер
Средняя цена 9200 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Шеляг 1650
Средняя цена 180 $
Продажи
0 45

Пробные монеты

Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1650 CG Пробный
Средняя цена 3800 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1650 Пробный
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1650 Пробный
Средняя цена 16000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1650 CG Пробный
Средняя цена
Продажи
0 1

Донативные монеты

Аверс
Реверс
12 дукатов 1650 GR Донатив Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск Золото
Средняя цена 48000 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
10 дукатов 1650 GR Донатив Гданьск Золото
Средняя цена 71000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
10 дукатов 1650 GR Донатив Гданьск Серебро
Средняя цена 14000 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
8 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
6 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 79000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
4 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 22000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
4 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена 60000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 33000 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
3 дуката 1650 GR Донатив Гданьск
Средняя цена 28000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена 36000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена 58000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) H Донатив Гданьск
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 27000 $
Продажи
0 3
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