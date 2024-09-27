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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1650 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1650 года HDL "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1650 года HDL "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,6 гр
  • Диаметр 29 - 32 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1650
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1650 года "Торунь" со знаком HDL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 460 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 21000 PLN. Торги состоялись 6 июня 2020.

Сохранность
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  • MARCINIAK (3)
  • Numimarket (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • WCN (2)
Польша Орт (18 грошей) 1650 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1650 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность AU
Цена
5009 $
Цена в валюте аукциона 25000 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1650 HDL "Торунь" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1650 HDL "Торунь" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF
Цена
4439 $
Цена в валюте аукциона 17500 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1650 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1650 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1650 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1650 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1650 HDL "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1650 HDL "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1650 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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