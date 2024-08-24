Шеляг 1650 года CG (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1650 года со знаком CG. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 209 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3800 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.

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