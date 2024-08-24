Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1650 года CG (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,62 гр
- Диаметр 21 - 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шеляг
- Год 1650
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1650 года со знаком CG. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 209 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3800 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец DESA
Дата 15 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 18 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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