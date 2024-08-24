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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1650 года CG (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шеляг 1650 года CG - цена монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шеляг 1650 года CG - цена монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,62 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шеляг
  • Год 1650
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1650 года со знаком CG. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 209 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3800 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.

Сохранность
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  • WCN (4)
  • WDA - MiM (10)
Польша Шеляг 1650 CG на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шеляг 1650 CG на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
273 $
Цена в валюте аукциона 1100 PLN
Польша Шеляг 1650 CG на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шеляг 1650 CG на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Польша Шеляг 1650 CG на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1650 CG на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1650 CG на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1650 CG на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1650 CG на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Шеляг 1650 CG на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1650 CG на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Шеляг 1650 CG на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1650 CG на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шеляг 1650 CG на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1650 CG на аукционе DESA - October 15, 2022
Польша Шеляг 1650 CG на аукционе DESA - October 15, 2022
Продавец DESA
Дата 15 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1650 CG на аукционе Numedux - September 24, 2022
Польша Шеляг 1650 CG на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1650 CG на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша Шеляг 1650 CG на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1650 CG на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша Шеляг 1650 CG на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1650 CG на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Шеляг 1650 CG на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1650 CG на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1650 CG на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Польша Шеляг 1650 CG на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1650 CG на аукционе WDA - MiM - May 18, 2021
Польша Шеляг 1650 CG на аукционе WDA - MiM - May 18, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 18 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1650 CG на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша Шеляг 1650 CG на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1650 CG на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша Шеляг 1650 CG на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1650 CG на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша Шеляг 1650 CG на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1650 CG на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша Шеляг 1650 CG на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1650 CG на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша Шеляг 1650 CG на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1650 CG на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1650 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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