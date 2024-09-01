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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1650 года CG. Дата на обеих сторонах (Польша, Ян II Казимир)

Разновидность: Дата на обеих сторонах

Аверс монеты - Шеляг 1650 года CG Дата на обеих сторонах - цена монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шеляг 1650 года CG Дата на обеих сторонах - цена монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,62 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шеляг
  • Год 1650
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1650 года со знаком CG. Дата на обеих сторонах. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 975 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 3800 PLN. Торги состоялись 24 марта 2023.

Сохранность
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  • Janas (1)
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  • Niemczyk (5)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • WDA - MiM (5)
Польша Шеляг 1650 CG на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Шеляг 1650 CG на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
211 $
Цена в валюте аукциона 900 PLN
Польша Шеляг 1650 CG на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Шеляг 1650 CG на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
872 $
Цена в валюте аукциона 3800 PLN
Польша Шеляг 1650 CG на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Шеляг 1650 CG на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1650 CG на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Шеляг 1650 CG на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1650 CG на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Шеляг 1650 CG на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1650 CG на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Шеляг 1650 CG на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1650 CG на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Шеляг 1650 CG на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1650 CG на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Шеляг 1650 CG на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1650 CG на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша Шеляг 1650 CG на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1650 CG на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша Шеляг 1650 CG на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1650 CG на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Польша Шеляг 1650 CG на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Польша Шеляг 1650 CG на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Шеляг 1650 CG на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1650 CG на аукционе Janas - September 28, 2019
Польша Шеляг 1650 CG на аукционе Janas - September 28, 2019
Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1650 CG на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шеляг 1650 CG на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Польша Шеляг 1650 CG на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Польша Шеляг 1650 CG на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность F
Цена
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Польша Шеляг 1650 CG на аукционе Künker - September 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1650 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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