Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1650 года CG. Дата на обеих сторонах (Польша, Ян II Казимир)
Разновидность: Дата на обеих сторонах
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,62 гр
- Диаметр 21 - 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шеляг
- Год 1650
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1650 года со знаком CG. Дата на обеих сторонах. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 975 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 3800 PLN. Торги состоялись 24 марта 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- Janas (1)
- Künker (1)
- MARCINIAK (3)
- Niemczyk (5)
- Poznański Dom Aukcyjny (1)
- WDA - MiM (5)
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
872 $
Цена в валюте аукциона 3800 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Шеляг 1650 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск