Шеляг 1650 года CG. Дата на обеих сторонах (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1650 года со знаком CG. Дата на обеих сторонах. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 975 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 3800 PLN. Торги состоялись 24 марта 2023.

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