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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1650 года "Тип 1650-1655" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1650 года "Тип 1650-1655" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1650 года "Тип 1650-1655" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,6 гр
  • Диаметр 27 - 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1650
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (169)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1650 года. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 348 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 13500 PLN. Торги состоялись 20 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
408 $
Цена в валюте аукциона 1600 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1650 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1650 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
1187 $
Цена в валюте аукциона 4800 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1650 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1650 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1650 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1650 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1650 на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1650 на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1650 на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1650 на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1650 на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1650 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1650 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1650 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1650 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1650 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1650 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1650 на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1650 на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1650 на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1650 на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1650 на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1650 на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1650 на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1650 на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1650 на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1650 на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1650 на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1650 на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1650 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1650 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1650 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1650 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1650 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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