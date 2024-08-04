Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1650 года CG (Польша, Ян II Казимир)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1650 года со знаком CG. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 813 проданному на аукционе Otto Helbing за 790 Mark. Торги состоялись 24 апреля 1904.
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