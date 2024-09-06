Двугрош (2 гроша) 1650 года CG (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двугрош (2 гроша) 1650 года со знаком CG. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 185 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2200 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.

Сохранность UNC (8) AU (1) XF (21) VF (31) F (2) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (1) MS61 (5) Сервис NGC (7)

Продавец Все фирмы

Bereska (1)

COINSNET (6)

Dom Aukcyjny Art Magnat (3)

GGN (4)

MARCINIAK (17)

Niemczyk (7)

Numimarket (4)

Numis Poland (1)

Poznański Dom Aukcyjny (3)

Rzeszowski DA (2)

Stare Monety (4)

WCN (5)

WDA - MiM (6)

Wójcicki (4)