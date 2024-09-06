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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двугрош (2 гроша) 1650 года CG (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Двугрош (2 гроша) 1650 года CG - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Двугрош (2 гроша) 1650 года CG - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,24 гр
  • Диаметр 17 - 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Двугрош (2 гроша)
  • Год 1650
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (67)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двугрош (2 гроша) 1650 года со знаком CG. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 185 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2200 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 210 PLN
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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