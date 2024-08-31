Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1650 года. Малый размер (Польша, Ян II Казимир)
Разновидность: Малый размер
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,62 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шеляг
- Год 1650
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Всхова
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1650 года. Малый размер. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 36000 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.
Сохранность
- Все фирмы
- MARCINIAK (1)
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