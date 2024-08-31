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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1650 года. Малый размер (Польша, Ян II Казимир)

Разновидность: Малый размер

Аверс монеты - Шеляг 1650 года Малый размер - цена монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шеляг 1650 года Малый размер - цена монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,62 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шеляг
  • Год 1650
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1650 года. Малый размер. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 36000 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.

Сохранность
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Польша Шеляг 1650 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Шеляг 1650 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1650 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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