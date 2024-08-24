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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1650 года MW (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шеляг 1650 года MW - цена монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шеляг 1650 года MW - цена монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,62 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шеляг
  • Год 1650
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1650 года со знаком MW. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 465 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 440 PLN. Торги состоялись 11 июня 2005.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность VF
Цена
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