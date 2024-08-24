Шеляг 1650 года MW (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1650 года со знаком MW. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 465 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 440 PLN. Торги состоялись 11 июня 2005.

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