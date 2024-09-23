2 талера 1650 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 талера 1650 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 92 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 170000 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.

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