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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 талера 1650 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - 2 талера 1650 года GR "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - 2 талера 1650 года GR "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 59,67 гр
  • Диаметр 54 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 2 талера
  • Год 1650
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 талера 1650 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 92 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 170000 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.

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Польша 2 талера 1650 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 2 талера 1650 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
16969 $
Цена в валюте аукциона 68000 PLN
Польша 2 талера 1650 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 2 талера 1650 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
24608 $
Цена в валюте аукциона 102500 PLN
Польша 2 талера 1650 GR "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 2 талера 1650 GR "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 талера 1650 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 2 талера 1650 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 талера 1650 GR "Гданьск" на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 талера 1650 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 2 талера 1650 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 талера 1650 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 2 талера 1650 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 талера 1650 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 2 талера 1650 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 талера 1650 GR "Гданьск" на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 талера 1650 GR "Гданьск" на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 талера 1650 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 2 талера 1650 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 талера 1650 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 2 талера 1650 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 талера 1650 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 2 талера 1650 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 2 талера 1650 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша 2 талера 1650 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 талера 1650 GR "Гданьск" на аукционе Stack's - August 19, 2011
Польша 2 талера 1650 GR "Гданьск" на аукционе Stack's - August 19, 2011
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2011
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Польша 2 талера 1650 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша 2 талера 1650 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1650 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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