Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 талера 1650 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 59,67 гр
- Диаметр 54 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал 2 талера
- Год 1650
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 талера 1650 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 92 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 170000 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
16969 $
Цена в валюте аукциона 68000 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 августа 2011
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Где продать?
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