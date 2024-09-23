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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 3 дуката 1650 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Донатив 3 дуката 1650 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Донатив 3 дуката 1650 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 10,5 гр
  • Диаметр 33,5 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 3 дуката
  • Год 1650
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 3 дуката 1650 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 817 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 26000 EUR. Торги состоялись 25 марта 2023.

Сохранность
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  • V. GADOURY (1)
Польша 3 дуката 1650 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
28029 $
Цена в валюте аукциона 26000 EUR
Польша 3 дуката 1650 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша 3 дуката 1650 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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