Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 3 дуката 1650 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 10,5 гр
- Диаметр 33,5 мм
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал 3 дуката
- Год 1650
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 3 дуката 1650 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 817 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 26000 EUR. Торги состоялись 25 марта 2023.
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