Донатив 3 дуката 1650 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 3 дуката 1650 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 817 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 26000 EUR. Торги состоялись 25 марта 2023.

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