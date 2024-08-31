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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1650 года. Орел без герба (Польша, Ян II Казимир)

Разновидность: Орел без герба

Аверс монеты - 1 грош 1650 года Орел без герба - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - 1 грош 1650 года Орел без герба - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,62 гр
  • Диаметр 15,5 - 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 1 грош
  • Год 1650
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1650 года. Орел без герба. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 452 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 550 PLN. Торги состоялись 5 июня 2010.

Сохранность
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  • WCN (1)
Польша 1 грош 1650 на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша 1 грош 1650 на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность VF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Продавец WCN
Дата 5 июня 2010
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1650 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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