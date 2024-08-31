1 грош 1650 года. Орел без герба (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1650 года. Орел без герба. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 452 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 550 PLN. Торги состоялись 5 июня 2010.

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