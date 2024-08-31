Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1650 года. Орел без герба (Польша, Ян II Казимир)
Разновидность: Орел без герба
Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,62 гр
- Диаметр 15,5 - 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал 1 грош
- Год 1650
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1650 года. Орел без герба. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 452 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 550 PLN. Торги состоялись 5 июня 2010.
Сохранность
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