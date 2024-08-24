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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двугрош (2 гроша) 1650 года CG (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Двугрош (2 гроша) 1650 года CG - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Двугрош (2 гроша) 1650 года CG - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,24 гр
  • Диаметр 17 - 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Двугрош (2 гроша)
  • Год 1650
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двугрош (2 гроша) 1650 года со знаком CG. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 597 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2500 PLN. Торги состоялись 18 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
547 $
Цена в валюте аукциона 2200 PLN
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе Tempus - November 3, 2020
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе Tempus - November 3, 2020
Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе Bereska - January 18, 2020
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе Bereska - January 18, 2020
Продавец Bereska
Дата 18 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 CG на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Двугрош (2 гроша) 1650 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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