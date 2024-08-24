Двугрош (2 гроша) 1650 года CG (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двугрош (2 гроша) 1650 года со знаком CG. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 597 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2500 PLN. Торги состоялись 18 марта 2022.

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