Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный Трояк (3 гроша) 1650 года (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Пробный Трояк (3 гроша) 1650 года - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Пробный Трояк (3 гроша) 1650 года - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,93 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1650
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Трояк (3 гроша) 1650 года. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 200 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 16000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (2)
Польша Трояк (3 гроша) 1650 (Пробный) на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
9039 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR
Польша Трояк (3 гроша) 1650 (Пробный) на аукционе Künker - June 20, 2011
Продавец Künker
Дата 20 июня 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1650 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Яна II Казимира Монеты Польши 1650 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Трояк (3 гроша) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск