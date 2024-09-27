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Пробный Трояк (3 гроша) 1650 года (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,93 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1650
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Всхова
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Трояк (3 гроша) 1650 года. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 200 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 16000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2011.
Сохранность
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