Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1650 года (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,62 гр
- Диаметр 21 - 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шеляг
- Год 1650
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Всхова
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1650 года. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 239 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 8250 PLN. Торги состоялись 24 сентября 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- GGN (1)
- MARCINIAK (1)
- Niemczyk (1)
- Poznański Dom Aukcyjny (1)
- Rzeszowski DA (2)
- WCN (4)
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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