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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1650 года (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шеляг 1650 года - цена монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шеляг 1650 года - цена монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,62 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шеляг
  • Год 1650
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1650 года. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 239 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 8250 PLN. Торги состоялись 24 сентября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • GGN (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rzeszowski DA (2)
  • WCN (4)
Польша Шеляг 1650 на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Шеляг 1650 на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
2100 $
Цена в валюте аукциона 8250 PLN
Польша Шеляг 1650 на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша Шеляг 1650 на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша Шеляг 1650 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша Шеляг 1650 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1650 на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Польша Шеляг 1650 на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1650 на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шеляг 1650 на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1650 на аукционе GGN - March 18, 2004
Польша Шеляг 1650 на аукционе GGN - March 18, 2004
Продавец GGN
Дата 18 марта 2004
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1650 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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