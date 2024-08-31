Донатив 12 дукатов 1650 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 12 дукатов 1650 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1050 проданному на аукционе Stack's Bowers за 86250 USD. Торги состоялись 24 апреля 2008.

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