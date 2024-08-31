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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 12 дукатов 1650 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Донатив 12 дукатов 1650 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Донатив 12 дукатов 1650 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Triton

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 41,88 гр
  • Диаметр 48 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 12 дукатов
  • Год 1650
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 12 дукатов 1650 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1050 проданному на аукционе Stack's Bowers за 86250 USD. Торги состоялись 24 апреля 2008.

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Польша 12 дукатов 1650 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Stack's - April 25, 2008
Польша 12 дукатов 1650 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Stack's - April 25, 2008
Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность XF
Цена
86250 $
Цена в валюте аукциона 86250 USD
Польша 12 дукатов 1650 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 12 дукатов 1650 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 12 дукатов 1650 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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