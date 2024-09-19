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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донативные монеты 12 дукатов Яна II Казимира - Польша

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12 дукатов 1650 Донатив

Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1650 GR 0 2
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