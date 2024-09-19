Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1650 года (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 5,6 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1650
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1650 года. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2431 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 58000 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
11359 $
Цена в валюте аукциона 49500 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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