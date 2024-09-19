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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1650 года (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1650 года - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1650 года - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,6 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1650
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1650 года. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2431 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 58000 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.

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Польша Орт (18 грошей) 1650 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1650 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
11359 $
Цена в валюте аукциона 49500 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1650 на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1650 на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
7022 $
Цена в валюте аукциона 26000 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1650 на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1650 на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Орт (18 грошей) 1650 на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1650 на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1650 на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Орт (18 грошей) 1650 на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1650 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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