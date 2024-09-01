Дукат 1650 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1650 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1388 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 50000 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2021.

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