Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1650 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,49 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Дукат
- Год 1650
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1650 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1388 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 50000 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
58479 $
Цена в валюте аукциона 50000 EUR
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2006
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность XF
Цена
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Продавец GGN
Дата 23 марта 1996
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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