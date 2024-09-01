Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1650 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Дукат 1650 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Дукат 1650 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,49 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Дукат
  • Год 1650
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1650 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1388 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 50000 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • GGN (2)
  • Heritage (2)
  • Künker (3)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (3)
  • PDA & PGN (1)
  • WCN (1)
Польша Дукат 1650 GR "Гданьск" на аукционе Heritage - April 14, 2022
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Польша Дукат 1650 GR "Гданьск" на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
58479 $
Цена в валюте аукциона 50000 EUR
Польша Дукат 1650 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Дукат 1650 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1650 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша Дукат 1650 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1650 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Дукат 1650 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1650 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Польша Дукат 1650 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1650 GR "Гданьск" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1650 GR "Гданьск" на аукционе Heritage - January 9, 2006
Польша Дукат 1650 GR "Гданьск" на аукционе Heritage - January 9, 2006
Продавец Heritage
Дата 9 января 2006
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1650 GR "Гданьск" на аукционе Künker - September 23, 2003
Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1650 GR "Гданьск" на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1650 GR "Гданьск" на аукционе GGN - March 23, 1996
Польша Дукат 1650 GR "Гданьск" на аукционе GGN - March 23, 1996
Продавец GGN
Дата 23 марта 1996
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1650 GR "Гданьск" на аукционе GGN - July 29, 1994
Польша Дукат 1650 GR "Гданьск" на аукционе GGN - July 29, 1994
Продавец GGN
Дата 29 июля 1994
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1650 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Яна II Казимира Монеты Польши 1650 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом Дукат Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск