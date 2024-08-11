Донатив 10 дукатов 1650 года GR "Гданьск". Золото (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 10 дукатов 1650 года "Гданьск" со знаком GR. Золото. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1358 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 195000 USD. Торги состоялись 10 января 2017.

Сохранность XF (5) VF (3) Нет оценки (1) Прочие фильтры Монеты из коллекций (1)