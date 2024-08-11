Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 10 дукатов 1650 года GR "Гданьск". Золото (Польша, Ян II Казимир)
Разновидность: Золото
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 34,9 гр
- Диаметр 47 мм
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал 10 дукатов
- Год 1650
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 10 дукатов 1650 года "Гданьск" со знаком GR. Золото. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1358 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 195000 USD. Торги состоялись 10 января 2017.
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Продавец Wannenes Art Auction
Дата 21 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
78195 $
Цена в валюте аукциона 72000 EUR
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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