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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 10 дукатов 1650 года GR "Гданьск". Золото (Польша, Ян II Казимир)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - Донатив 10 дукатов 1650 года GR "Гданьск" Золото - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Донатив 10 дукатов 1650 года GR "Гданьск" Золото - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 34,9 гр
  • Диаметр 47 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 10 дукатов
  • Год 1650
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 10 дукатов 1650 года "Гданьск" со знаком GR. Золото. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1358 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 195000 USD. Торги состоялись 10 января 2017.

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Польша 10 дукатов 1650 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Wannenes Art Auction - May 21, 2024
Продавец Wannenes Art Auction
Дата 21 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
78195 $
Цена в валюте аукциона 72000 EUR
Польша 10 дукатов 1650 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Spink - January 15, 2022
Продавец Spink
Дата 15 января 2022
Сохранность VF
Цена
Польша 10 дукатов 1650 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе CNG - January 20, 2021
Продавец CNG
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
60000 $
Цена в валюте аукциона 60000 USD
Польша 10 дукатов 1650 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 дукатов 1650 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе CNG - January 11, 2017
Продавец CNG
Дата 11 января 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 3 июня 2000
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 дукатов 1650 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша 10 дукатов 1650 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 дукатов 1650 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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